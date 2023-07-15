Video Haber Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video

Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video

15.07.2023 | 21:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ile bir araya geldi.

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