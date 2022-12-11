Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna TOGG ile geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Biz de Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik." ifadelerini kullandı.