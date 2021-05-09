Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit ailesini oğullarının mezarına götürdü | Video
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Anneler Günü dolayısıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Fikriye Evranos'un isteğini Balıkesir Belediyesi yerine getirdi.