Video Haber Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video
Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video

Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video

18.12.2022 | 15:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Final karşılaşmasını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe uğurladı.

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