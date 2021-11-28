Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi | Video

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Başkan Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Başkan Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.