Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi | Video

Recep Tayyip Erdoğan, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olan ve son testleri yapılan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Türkiye'nin amiral gemisi olan "TCG Anadolu'nun son testleri yapılırken, bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.