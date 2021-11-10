Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümü münasebetiyle Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştiriyor.