Başkan Erdoğan'dan emekli ve memurlara müjde! "En düşük memur maaşı 22 bin TL'ti bulacak! | Video

Emekli ve memura ek zam kesinleşti. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bini aşkın kamu işçisini ve 3 milyonun üzerindeki aileyi sevindiren müjdeyi verdi. Kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu. Erdoğan bir müjde de emekli ve memura verdi. Başkan Erdoğan, 'en düşük emekli maaşı 22 bin TL'yi bulacak'. dedi. Yeni dönemde emekli ve memur maaşları refah payı ile belirlenecek. Burada yeni maaşlar belirlenirken kamu işçisi zammı da kıstas alınacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zamları için yapılacak artışlar refah payı hariç 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek. Erdoğan'ın müjdesi sonrası yeni rakamlar ortaya çıktı.