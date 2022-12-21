Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video

Ukrayna'da bulunan Koca Yusuf uçaklarının dönüşü sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan uçakların personelleri ve ailelerine teşekkür ederken "En uygun şartlar oluşur oluşmaz harekete geçtik. Gerek Rus gerek Ukrayna makamlarına da şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice yolculuklar gerçekleştireceğiz" dedi.