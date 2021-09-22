Bilim Kurulu toplantısı başladı | Video
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu okullardaki tedbirler olmak üzere önemli konuları görüşmek için toplandı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi değerlendirilecek. Eğitim camiası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu'ndan gelecek haberleri bekliyor. İşte detaylar...