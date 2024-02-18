Video Haber Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı | Video
Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı | Video

Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı | Video

18.02.2024 | 08:28

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde tefeci operasyonu düzenlendi.

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Bitlis merkeze ve 6 ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 61 adreste 53 hedef şahsa operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu işleyerek, birçok vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edilen 53 hedef şahsın yakalanması ve ikamet ile işyerlerinde suç unsuru elde edilmesine yönelik ilimiz Merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan 61 adreste eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet av tüfeği, 1 adet 9*19 kalibre tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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