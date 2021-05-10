Bu kare çıldırttı! Gözaltına alınan Filistinli sanatçı Meryem, işgalcilere gülümseyerek mesaj verdi | Video
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İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.