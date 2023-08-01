CHP'li Başarır'dan canlı yayında seçmenine 'koyun' muamelesi... | Video
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız." sözleri hafızalardaki yerini korurken, her fırsatta iradesini ortaya koyan millete 'koyun' diyerek hakaret eden CHP'liler kendi seçmenlerine de aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim hezimeti sonrası eleştiriler yönelten parti seçmenini anlattı. Başarır, "CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir" dedi. Başarır’ın bu sözleri sosyal medyada CHP seçmeninin büyük tepkisine neden oldu.
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