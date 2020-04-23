Corona virüs yüzünden kanser riski arttı! "Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın" | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
02:22
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya sevgi konseri | Video Kopya 24.04.2020 | 13:51
02:39
Oruç bağışıklığı güçlendirir mi? | Video 24.04.2020 | 13:50
02:49
02:08
İstanbul Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen | Video 24.04.2020 | 13:41
00:57
Rusya'da doktor corona virüsü yoğun bakım ünitesini görüntüledi | Video 24.04.2020 | 13:43
01:09
00:14
02:08
Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen | Video 24.04.2020 | 11:42
10:39
01:03
07:04
01:12
02:37
03:07
02:22
01:52
Ünlülerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar... | Video 24.04.2020 | 10:20
04:35
Ünlü sporcuların en ilginç halleri | Video 24.04.2020 | 10:17
02:29
Prof. Dr. Serhat Tunç: Gülen adamın incelenmesi gerek | Video 24.04.2020 | 10:14
00:23
Can Ataklı canlı yayında eleştirdiği Ekrem İmamoğlu'dan özür diledi | Video 24.04.2020 | 10:09
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle insanlar virüs belirtileri yaşamadıkça hastanelere gitmiyor. Virüs yüzünden hastanelere başvuru sayısı düştü ve bu yüzden kanser erken tanı şansı çok azaldı. A Haber ekranlarında konuşan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez uyarılarda bulunarak " Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın" dedi.