Corona virüs yüzünden kanser riski arttı! "Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın" | Video

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle insanlar virüs belirtileri yaşamadıkça hastanelere gitmiyor. Virüs yüzünden hastanelere başvuru sayısı düştü ve bu yüzden kanser erken tanı şansı çok azaldı. A Haber ekranlarında konuşan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez uyarılarda bulunarak " Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın" dedi.