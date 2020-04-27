Video Haber Corona virüsü tedavisi biten İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinin başına döndü | Video

Corona virüsü tedavisi biten İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinin başına döndü | Video

Corona virüsü tedavisi biten İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevinin başına döndü | Video
27.04.2020 | 10:25
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Corona virüsü (Covid 19) hastalığına yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, biten tedavisinin ardından iyileşerek görevinin başına döndü.

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