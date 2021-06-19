Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para uyarısı: Paralar resmi banka hesaplarında tutulmalı | Video
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından 'Kripto varlık alım-satım platformlarına yönelik uyarılar' başlıklı bir video yayımlandı. Kripto varlık alım-satım platformlarının sayısı ve kullanıcısı gün geçtikçe arttığı ve bu noktada bilinçli kullanım çok önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı, platformdaki varlıkların çalınabileceği ve bu nedenle gerçek paraların resmi bankalarda tutulması gerektiği uyarısında bulunuldu.