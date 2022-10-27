Video Haber Deniz Uğur’dan yeni hamle! Reha Muhtar’ın garsonlara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! | Video
Deniz Uğur’dan yeni hamle! Reha Muhtar’ın garsonlara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! | Video

Deniz Uğur’dan yeni hamle! Reha Muhtar’ın garsonlara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı! | Video

27.10.2022 | 20:08

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Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için açtığı velayet davasına yeni bir delil sundu. Çocukların can güvenliğinden endişe eden Uğur’un dava dosyasına sunduğu yeni delille, Muhtar’ın İstanbul Anadolu yakasındaki lüks bir restoranda garsonların üzerine yürüyüp, darp ettiği, 4 kişinin Muhtar’ı zor zapt ettiği ortaya çıktı.

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