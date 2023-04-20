Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi | Video
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi.
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