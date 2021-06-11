Video Haber DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Proje karşıtlığı ile ne amaçlıyor?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Proje karşıtlığı ile ne amaçlıyor?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Proje karşıtlığı ile ne amaçlıyor?
11.06.2021 | 12:37

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İktidara gelmeleri durumunda Kanal İstanbul projesine katılan şirketlerin ve bankaların paralarını vermeyeceklerini söyleyen Millet İttifakı liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tepki gösterdi: “Bu tip söylemler Türkiye’nin istikrarsız bir yapı içerisinde olduğu yaklaşımını ortaya koyar.  Gerekçe ne olursa olsun, buna hiçbirimizin hakkı yok.”

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