Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor | VİDEOHABER

Türkiye dev bir yatırımına daha kavuştu. Konya Karapınar'a kurulan ve 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğüyle dünyanın en büyük santrallerinden biri olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), tam kapasite ile elektrik üretimine başladı. Son dönemde "yeşil enerji" konusundaki atılımları ile dünyaya örnek olan Türkiye, tesisle birlikte güneşten elektrik üretiminde yeni bir döneme kapılarını açtı. Karapınar GES'in açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aktılımıyla gerçekleşecek.