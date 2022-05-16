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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama | Video 16.05.2022 | 21:20
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23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video 16.05.2022 | 21:07
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Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu | Video 16.05.2022 | 20:46
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Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti | Video 16.05.2022 | 19:56
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SON DAKİKA! DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı | Video 16.05.2022 | 12:15
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Haşmet Babaoğlu | Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 | 09:52
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Melih Altınok | Bak'ıcaz bak'ıcaz sakin olun... 16.05.2022 | 09:27
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Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor 16.05.2022 | 09:17
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Hilal Kaplan | İsveç'e nasıl geri adım attırdık? 16.05.2022 | 09:14
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama... | Video 15.05.2022 | 19:36
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.