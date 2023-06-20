FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video
Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili yürütülen davalarda hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli, yurt dışına firar etmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Mahkeme, örgütün finans ve güncel yapılanmasından aranan ve operasyonlarda yakalanan 29 FETÖ üyesinin 22’sini serbest bıraktı.
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