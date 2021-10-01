FETÖ’nün adliye yapılanmasına darbe: 13 kişi itirafçı oldu | Video

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde Adliye Mahrem Yapılanması’na yönelik yürütülen operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 21 şüpheliyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 13’ü itirafçı olurken önemli bilgiler verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen koordineli çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Adliye Mahrem Yapılanması'na yönelik 28 Eylül tarihinde İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyon neticesinde 17'si aktif adliye çalışanı olan, 21 şahıs gözaltına alındı.

13 ŞAHIS İTİRAF ETTİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 şahıs etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Şahıslar mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti.

"HALI SAHA MAÇI VAR"

Ayrıca alınan beyanlar doğrultusunda örgütün mahrem imamlarının tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile arayarak; "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantıları organize ettikleri tespit edilmiştir.

Alınan ifadelerde örgüt mensubu şahısların mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu tespit edildi.

Mahrem imamlarca yine örgüt üyelerinden himmet adı altında para talep edildiği alınan etkin pişmanlık beyanlarından anlaşıldı. Şüpheli şahıslar örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğunu, burada sınavlara çalışıldığını beyan etti.

İtirafçılar arasından 1 şahıs vermiş olduğu ifadesinde bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını beyan etti. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.