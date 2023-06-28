Video Haber Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi | Video
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi | Video

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi | Video

28.06.2023 | 19:25

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketine giderken trafik kazası geçirdi. Kazada tarafların sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz, kazayla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

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