Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi | Video

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketine giderken trafik kazası geçirdi. Kazada tarafların sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı öğrenildi. Barış Alper Yılmaz, kazayla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.