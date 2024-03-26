Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Genç Kart" uygulamasını tanıttı | Video

Gazintep Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için olan hizmeti Genç Kart, ilginç bir kliple tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Youtube kanalında yayınlanan video, gençlerden büyük ilgi gördü.