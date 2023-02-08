Genç kız enkaz altından 55 saat sonra kurtarıldı | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan Siirt Belediyesi zabıta ekipleri ve Kömür İşletmeleri ekiplerinin çalışmalarıyla 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Gizem Nur Özkan tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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