Gümüşhane- Trabzon yolunda çığ düştü! Yolcu minibüsü çığdan son anda kurtuldu | Video
Zigana geçidinde çığ düştü. O sırada yoldan geçen iki araç son anda kurtuldu. Bir yolcu minibüsü düşen çığda hasar gördü. Önlem olarak bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri kar kütleleri arasında arama yaptı.
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