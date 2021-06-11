Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan firmalara destek müjdesi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:55
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan firmalara destek müjdesi! 11.06.2021 | 10:44
02:45
02:39
HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki | Video 10.06.2021 | 23:38
02:18
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 23:17
01:50
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı | Video 10.06.2021 | 23:15
00:55
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 22:07
02:22
01:18
Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video 10.06.2021 | 20:36
01:56
02:50
Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki | Video 10.06.2021 | 20:17
01:55
Son Dakika Haberi: 10 Haziran güncel koronavirüs verileri açıklandı! | Video 10.06.2021 | 19:43
02:10
Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı | Video 10.06.2021 | 19:20
02:17
Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto | Video 10.06.2021 | 18:49
00:08
İdlib'e havadan ve karadan saldırı: 8 ölü | Video 10.06.2021 | 18:40
02:45
SON DAKİKA HABERİ: İBB Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk etti! | Video 10.06.2021 | 18:27
00:42
Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi | Video 10.06.2021 | 18:17
02:20
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Artık yeter’ diyerek yine uyardı 10.06.2021 | 16:23
10:35
03:03
Hasan Basri Yalçın Kutuplaşma nedir? Nasıl yapılır? 10.06.2021 | 14:12
04:06
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - ‘Şık’ ortaklığı 10.06.2021 | 14:06
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı geldi. Bakan Elvan, bir yandan salgın ile mücade ederken bir yandan da ekonomi politikalarının temel rotasını belirlediklerini ifade ederek, "Fiyat istikrarı ve cari açık ekonomi politikalarımızın odağında yer alıyor. Enflasyon sürdürülebilir ve nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Kurulacak Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacaktır" dedi. Bakan Elvan ayrıca yaptığı açıklamada, "Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz" diye konuştu.