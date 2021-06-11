Son dakika! Gram altın fiyatı düşüşü sürecek mi? Uzmandan flaş altın fiyatı - yatırım açıklaması! Altın alma zamanı geldi mi?
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Gram altın çeyrek altın fiyatlarından son dakika haberleri... (11 Haziran 2021 Cuma) Gram altın fiyatı düşüşü devam edecek mi? Gram altın, ons altın - dolar fiyatı ne seviyede olacak? Altın alma zamanı geldi mi? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında gram altın, ons altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yorumlayarak yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu...
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