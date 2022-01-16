HDP'nin kongresinde skandal sloganlar | Video

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Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) Batman'da düzenlediği 4. Olağan Kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın konuşması sırasında "Gençlik Apo'nun fedaisidir" ve "Katil Erdoğan" sloganları atıldı. Buldan'ın sloganlara müdahale etmemesi dikkat çekti.
Batman'da 4'üncü olağan kongresini gerçekleştiren HDP'nin toplantı salonunda skandal sloganlar atılırken kürsüde konuşma yapan Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın sloganlara müdahale etmeden açıklamalarını sürdürmesi gündem oldu.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Katil Erdoğan" ifadeleri kullanıldı.