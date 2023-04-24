Video Haber HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! "Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!" | Video
HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler!

HDP'nin milletvekili adayından tehdit dolu sözler! "Cezaevlerinin kapılarını kırıp yoldaşlarımızı alacağız!" | Video

24.04.2023 | 12:47

7'li koalisyonun ortağı HDP'den yine tehdit dolu bir açıklama daha geldi. HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez yaptığı açıklamada, "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." ifadelerini kullandı.

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