İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı! | Video

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İBB'nin yeni yönetimi tarafından tamamlanarak açılan Türkiye'nin ilk Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacına 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu CHP grubunun muhalefet ederek mecliste ret verdiği ortaya çıktı.