İBB'den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne gidenler şok yaşadı!

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 hafta kaldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi mitinge akın eden İstanbullular ise büyük şok yaşadı. İBB'nin ulaşım konusundaki yetersizliği, yürümeyen merdivenler ve aksayan sistem ile net bir biçimde yeniden görüldü. Skandalı görüntüleyen AHaber ekibine ise müdahalede bulunuldu.