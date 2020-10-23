"İdari para cezalarının da kapsama alınması önem arz ediyor" | Video

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem vergi yapılandırmasıyla ilgili olarak, "Meclise getirilen borç yapılandırması özellikle pandemi döneminde alınan ekonomik tedbirleri destekleyen bir düzenleme olacak. Gerek esnafın ve KOBİ'lerin gerekse vatandaşın bu sayede borçlarını kolay taksitlerle ödenmesi sağlanırken kamu içinde bir kaynak oluşacak." dedi.

Faruk Erdem, "Kamu kurumlarına olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçları, bazı aidat borçları ile belediyelerin alacaklarının kapsamda olması yapılandırmanın geniş kitlelere ulaşmasını da sağlayacak. Bu arada üniversitelilerin uzun zamandır talep ettiği KYK borçları, idari para cezalarının da kapsama alınması önem arz ediyor. sözlerini kullandı.

Erdem, "Yıl sonuna kadar müracaat süresi tanınması kurumlarda yığılmaları önlerken burada posta ve internet yoluyla müracaat imkanları da getirilecek. İlk taksit süresinin Şubat'a kadar uzatılması da borçlulara nefes aldıracak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bunun bir af düzenlemesi olmamasıdır. Çünkü ana para borçları dururken peşin ödemelerde faizler silinecek. Ayrıca 18 aya kadar taksit imkanı getirilerek borçların kolay miktarlarla ödenmesi sağlanacak. Taksit seçeneklerine göre de küçük vade farkları olacak." açıklamasında bulundu.