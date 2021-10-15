Video Haber İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu | Video
İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu | Video

İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri rekor fiyata alıcı buldu | Video

15.10.2021 | 00:13

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Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada İngiliz sanatçı Banksy'nin eseri 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı.

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