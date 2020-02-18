İnternetten altın alacaklar dikkat! Altın alışverişinde nelere dikkat edilmeli, ne kadar güvenli ? | Video

Altın fiyatlarının aniden düştüğü ve çıktığı zamanlarda ortaya çıkan hileciler online alışveriş sitelerinde insanları kandırıyor. Kimisi gramdan çalarken kimisi bakır karıştırıyor. Altın-Para Piyasa Uzmanı İslam Memiş yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitelerinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat edilmesini, nasıl önlemler alınabileceğini ve tüketicinin hangi adımları atması gerektiğine dair soruları cevapladı. İşte detaylar...