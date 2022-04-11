İsmail Demir: Türkiye tehdit veya ambargo ile geri adım atmaz | Video

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Batı’nın Türkiye’ye uyguladığı örtülü ambargoyu değerlendirdi. A Haber'in sorularını yanıtlayan Demir, "Türkiye’ye tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz" dedi. Konuşmasında önemli detaylar veren Demir ayrıca, Türkiye’nin güncel proje sayısını açıkladı.