Video Haber İsmail Demir: Türkiye tehdit veya ambargo ile geri adım atmaz | Video
İsmail Demir: Türkiye tehdit veya ambargo ile geri adım atmaz | Video

İsmail Demir: Türkiye tehdit veya ambargo ile geri adım atmaz | Video

11.04.2022 | 22:57

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Batı’nın Türkiye’ye uyguladığı örtülü ambargoyu değerlendirdi. A Haber'in sorularını yanıtlayan Demir, "Türkiye’ye tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz" dedi. Konuşmasında önemli detaylar veren Demir ayrıca, Türkiye’nin güncel proje sayısını açıkladı.

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