İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması "Patlatanlara..." | Video
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İsrail’de sağcı Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak "Patlamayı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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