Video Haber İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması "Patlatanlara..." | Video

İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması "Patlatanlara..." | Video

İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması
06.08.2020 | 10:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:35
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 06.08.2020 | 10:33
İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması Patlatanlara... | Video 01:05
İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması "Patlatanlara..." | Video 06.08.2020 | 10:21
Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği | Video 01:48
Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği | Video 06.08.2020 | 09:52
Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video 03:50
Son Dakika Haberi: Bursa Uludağ'da korkutan orman yangını | Video 06.08.2020 | 09:16
Son dakika! 5 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Dikkat çeken artış! | Video 04:03
Son dakika! 5 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! Dikkat çeken artış! | Video 05.08.2020 | 20:21
Lübnan'da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video 08:59
Lübnan'da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video 05.08.2020 | 16:50
Son Dakika Haberi: 2020 bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri açıklandı | Video 01:30
Son Dakika Haberi: 2020 bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri açıklandı | Video 05.08.2020 | 14:17
Bursa'da yol kenarında servis bekleyen işçi ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 01:07
Bursa'da yol kenarında servis bekleyen işçi ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 05.08.2020 | 13:56
Son Dakika Haberi: Deprem Uzmanı Ersoy'dan Malatya depremi ardından flaş fay hatları uyarısı | Video 05:02
Son Dakika Haberi: Deprem Uzmanı Ersoy'dan Malatya depremi ardından flaş fay hatları uyarısı | Video 05.08.2020 | 13:18
MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video 00:41
MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video 05.08.2020 | 13:27
Son dakika haberi: '1 santimetre küpü 105 tonluk...' Patlayıcı Mühendisi'nden kan donduran Beyrut patlaması açıklaması | Video 08:18
Son dakika haberi: '1 santimetre küpü 105 tonluk...' Patlayıcı Mühendisi'nden kan donduran Beyrut patlaması açıklaması | Video 05.08.2020 | 12:52
Son dakika: Ukraynalı modele darp olayında Çeşme kaymakamının görev yeri değiştirildi | Vİdeo 03:13
Son dakika: Ukraynalı modele darp olayında Çeşme kaymakamının görev yeri değiştirildi | Vİdeo 05.08.2020 | 12:10
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş | Video 00:53
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş | Video 05.08.2020 | 11:55
Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi | Video 09:54
Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi | Video 05.08.2020 | 11:37
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi | Video 05:33
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi | Video 05.08.2020 | 11:13
Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 03:52
Son Dakika Haberi: Ankara'da ASELSAN çalışanlarını taşıyan midibüse yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 05.08.2020 | 10:37
Son dakika haberi: Muharrem İnce neden CHP'den ayrılıyor? Muharrem İnce'nin yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu | Video 02:43
Son dakika haberi: Muharrem İnce neden CHP'den ayrılıyor? Muharrem İnce'nin yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu | Video 05.08.2020 | 10:39
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 11:59
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 05.08.2020 | 10:26
Son Dakika Haberi: 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' iddiası olay oldu! İşte Sipmsons diizisindeki dev patlama | Video 00:45
Son Dakika Haberi: 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' iddiası olay oldu! İşte Sipmsons diizisindeki dev patlama | Video 05.08.2020 | 09:30
Son Dakika Haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki atom bombası gibi patlamayı kim neden gerçekleştirdi? | Video 09:20
Son Dakika Haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki atom bombası gibi patlamayı kim neden gerçekleştirdi? | Video 05.08.2020 | 09:17

İsrail’de sağcı Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak "Patlamayı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Son Dakika Haberi: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Beyrut'ta gelin ve damada dev patlama dehşeti | Video

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA