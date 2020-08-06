İsrailli liderden skandal Beyrut patlaması açıklaması "Patlatanlara..." | Video

İsrail’de sağcı Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak "Patlamayı gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.