İstanbul Boğazı’ndan geçen Türk denizaltısı havadan böyle görüntülendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
02:00
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar | Video 30.12.2020 | 11:32
03:56
Şebnem Bursalı | Yaşam tarzı mı, yaşam şartı mı? 30.12.2020 | 10:51
03:36
Türkiye’ye gelen yolculara PCR testi zorunluluğu başladı | Video 30.12.2020 | 10:05
04:59
05:14
Melih Altınok 'O zaman Anayasa’dan parti kapatmayı kaldırın' 30.12.2020 | 09:33
03:10
Hilal Kaplan | “Demirtaş’ın canı cehenneme!” 30.12.2020 | 09:14
05:34
Yavuz Donat 'İlk 500 gün' 30.12.2020 | 09:12
04:00
Kerem Alkin | 2021: Dijitalleşmede ‘ikilem’ yılı 30.12.2020 | 08:48
02:10
03:29
Engin Ardıç | Osmanlı’da “maşallah” mes’elesi 30.12.2020 | 08:44
03:41
Dilek Güngör 'Üç bankacıdan 2021 mektubu...' 30.12.2020 | 08:42
05:02
Son dakika! Koronavirüs aşısı Türkiye'de! İşte o anlar | Video 30.12.2020 | 08:07
01:37
00:39
38 yeni ambulans Şanlıurfa’ya ulaştı | Video 30.12.2020 | 00:02
00:29
02:44
02:43
00:12
Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video 29.12.2020 | 21:17
Karadeniz’de sürdürdüğü görevini tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Türk denizaltısının mürettebatı ile birlikte İstanbul Boğazı’nı geçmesi drone kamerası ile havadan görüntülendi.
Karadeniz'de görev süresi tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizine geçti. Sabah saatlerinde üzerinde bulunan mürettebat ile İstanbul Boğazı'ndan geçen denizatlının geçiş anları Drone kamerası tarafından görüntülendi. Üzerinde bulunan Türk bayrağı ile boğazın üzerinden süzülerek geçen denizaltının görüntüsü kendisine hayran bıraktı.