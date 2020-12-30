Video Haber İstanbul Boğazı’ndan geçen Türk denizaltısı havadan böyle görüntülendi | Video

İstanbul Boğazı’ndan geçen Türk denizaltısı havadan böyle görüntülendi | Video

İstanbul Boğazı’ndan geçen Türk denizaltısı havadan böyle görüntülendi | Video
30.12.2020 | 15:41

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Karadeniz’de sürdürdüğü görevini tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Türk denizaltısının mürettebatı ile birlikte İstanbul Boğazı’nı geçmesi drone kamerası ile havadan görüntülendi.

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Karadeniz'de görev süresi tamamlayan Türk denizaltısı İstanbul Boğazı üzerinden Marmara Denizine geçti. Sabah saatlerinde üzerinde bulunan mürettebat ile İstanbul Boğazı'ndan geçen denizatlının geçiş anları Drone kamerası tarafından görüntülendi. Üzerinde bulunan Türk bayrağı ile boğazın üzerinden süzülerek geçen denizaltının görüntüsü kendisine hayran bıraktı.

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