Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2022 | 08:51
02:20
Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu 13.05.2022 | 08:59
02:48
00:48
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video 13.05.2022 | 00:23
19:55
01:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti | Video 12.05.2022 | 22:28
00:15
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım' | Video 12.05.2022 | 22:24
11:36
00:18
02:16
03:57
30:35
00:47
02:38
01:08
01:38
PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video 12.05.2022 | 16:36
03:06
Engin Ardıç | Bir Şahmeran eksikti 12.05.2022 | 16:39
04:18
Okan Müderrisoğlu | "Baba! Ne Suriye'si?" | Video 12.05.2022 | 16:37
01:53
03:32
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video 12.05.2022 | 15:38
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.