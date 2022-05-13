Video Haber İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video

13.05.2022 | 08:51

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

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