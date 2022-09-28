Video Haber İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video
İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video

İstanbul Sultanbeyli'de tencere fabrikasında yangın | Video

28.09.2022 | 19:07

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İstanbul Sultanbeyli’de bulunan yaklaşık 10 bin metre kare üzerine kurulu bulunan 4 katlı tencere fabrikasının çatı ve depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

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