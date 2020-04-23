İşte vatanımızı işgalden özgürlüğe taşıyan TBMM'nin 100 yıllık öyküsü | Video

Bugün 23 Nisan 2020 Perşembe, Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında! TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şanlı tarihimizin tüm şehit ve gazilerini rahmet minnetle anıyoruz. İşte vatanımızı işgalden özgürlüğe taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 100 yılda yaşadıkları...