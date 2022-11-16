İstiklal'deki alçak saldırıyı gerçekleştiren bir terörist daha yakalandı: PKK'lı Ahlam Albashir'e yardım etmişler! | Video
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Son dakika haberi: İstiklal'deki kalleş saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristler ile aynı yerde kaldığı belirlenen ve Ahlam Albashir'e yardım ettiği tespit edilen Hüsam A. isimli örgüt mensubu Türk polisi tarafından Azez'de yakalandı.