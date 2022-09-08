Video Haber İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video

08.09.2022 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan’ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video 04:29
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video 08.09.2022 | 11:28
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da resmi törenle karşılandı | Video 07:27
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video 08.09.2022 | 11:16
CHP, HDP, İP hattında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP’ye kucak açtı: Biz oylarını istiyoruz | Video 03:15
CHP, HDP, İP hattında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP'ye kucak açtı: "Biz oylarını istiyoruz" | Video 08.09.2022 | 10:17
Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video 00:33
Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video 08.09.2022 | 00:43
Mersin Gülnar’daki orman yangınına ekiplerin gece görüşü olan helikopterlerle müdahalesi devam ediyor | Video 00:28
Mersin Gülnar’daki orman yangınına ekiplerin gece görüşü olan helikopterlerle müdahalesi devam ediyor | Video 08.09.2022 | 00:17
Son dakika haberi: İzmir’de feci olay! Tarkan’ın konser vereceği sahne yıkıldı | Video 03:02
Son dakika haberi: İzmir'de feci olay! Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı | Video 08.09.2022 | 00:03
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:25
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 23:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 07.09.2022 | 22:26
Tarsus ’ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 00:19
Tarsus 'ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 07.09.2022 | 22:07
Son dakika: İYİ Parti’den CHP’li Barış Yarkadaş’a dava! | Video 05:33
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava! | Video 07.09.2022 | 19:10
Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 00:55
Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 07.09.2022 | 18:26
Eren Abluka - 31 Operasyonu’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi | Video 00:14
Eren Abluka - 31 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi | Video 07.09.2022 | 16:13
Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 02:45
Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 07.09.2022 | 16:17
Meral Akşener’in HDP çelişkisi! ’Gizli anayasa’ hatırlatması | Video 02:21
Meral Akşener’in HDP çelişkisi! 'Gizli anayasa' hatırlatması | Video 07.09.2022 | 16:05
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan’da önemli açıklamalar Batı, yanlış yapıyor | Video 34:10
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar "Batı, yanlış yapıyor" | Video 07.09.2022 | 15:11
Melih Altınok | Haydi Kemal Bey İngiliz bile arkanızda 04:22
Melih Altınok | Haydi Kemal Bey İngiliz bile arkanızda 07.09.2022 | 15:15
Salih Tuna | Onu bile tehdit ettiler 03:59
Salih Tuna | Onu bile tehdit ettiler 07.09.2022 | 15:11
Engin Ardıç | Yasaklar cenneti 02:52
Engin Ardıç | Yasaklar cenneti 07.09.2022 | 15:09
Şebnem Bursalı | Yeni ekonominin el kitabı yazıldı 04:08
Şebnem Bursalı | Yeni ekonominin el kitabı yazıldı 07.09.2022 | 15:04
Son Dakika: Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’da! | Video 10:06
Son Dakika: Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da! | Video 07.09.2022 | 12:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bu sırada Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı. Ayağı ezilen küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı. Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İddiaya göre, Akşener'in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA