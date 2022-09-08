İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma aracı Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen 3 vatandaşa çarptı | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bu sırada Akşener'in koruma aracı 3 kişiye çarptı. Ayağı ezilen küçük kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.
Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.