İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisine MLKP üyeliğinden gözaltı | Video
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından MLKP terör örgütüne yönelik bugüne kadarki en büyük operasyon yapıldı. 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 48’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 İzmir Büyükşehir Belediye personeli arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro koordinatörü Orçun Masatçı da yer aldı. Masatçı’nın MLKP terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından tiyatronun başına yönetici olarak getirilen Masatçı daha önce terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.