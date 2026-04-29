İzmir'de feci kaza! Freni patlayan tır 9 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

29 Nisan 2026 | 18:41

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır, karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.