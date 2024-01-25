Video Haber Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de uçağın piste acil iniş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı

25.01.2024 | 20:04

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan ve acil iniş yapan C-160 uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı.

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