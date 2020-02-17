Kerem Alkin değerlendirdi: Türk finans sisteminin küresel pazarda atması gereken adımlar | Video
A Para yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türk finans sisteminin küresel pazarda atması gereken adımları değerlendirdi. Alkin, Türk finans sisteminin yol haritası üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
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