Kısıtlamalar ve maske yasağı kalkacak mı? İşte kabine toplantısında ele alınacak konular | Video

1 Haziran'dan itibaren koronavirüste yeni normalleşme dönemine girilirken, aşılama süreci hız kazandı. Aşılama ile toplumsal bağışıklığın yaz ayı içerisinde sağlanması hedefleniyor. Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merakla bekleniyor. Kabine toplantısında, aşılama, yerli aşı çalışmaları, pazar günü yasağı, maske yasağı düzenlemesi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, kabine toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşması ile duyuracak.