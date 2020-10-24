Köpeğini gezdirirken kedi saldırısına uğrayan adamın korku dolu anları kamerada | Video
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Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, kedi saldırısına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.